En 48 combates bajo los focos de Revolution Pro Wrestling (RevPro), Great-O-Khan sólo ha salido perdedor una vez. Y fue en lucha por equipos, hace ya más de cuatro años durante el evento Live At The Cockpit 48. Véase, el miembro de United Empire aún no conoce la derrota individual allí.

Las estadísticas estaban pues a su favor cuando tuvo la oportunidad de luchar por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro en Uprising 2022. Y todo se le puso de cara luego de que el legítimo monarca, Ricky Knight Jr., se lesionase y el tío de este, Zak Knight, decidiera ejercer de sustituto. Resultado: Great-O-Khan conquistando el máximo cetro varonil y manteniendo su imbatibilidad.

Tres semanas atrás, durante Revolution Rumble, Great-O-Khan retuvo ante Ricky Knight Jr., en lo que fue su primera defensa y un golpe sobre la mesa, al vencer al gladiador que terminó con el reinado de Will Ospreay el pasado verano.

Pero al final de Revolution Rumble, otro nombre muy vinculado con United Empire por haber sido también rival de Ospreay, Michael Oku, ganó la campal que daba nombre al evento. Como premio, una tentativa titular, y sabedor de ello, Great-O-Khan quiso recordarle quién porta el Campeonato Indiscutible de Peso Completo RevPro.

► Un encuentro épico

Era cuestión de tiempo para que RevPro oficializase la defensa de Great-O-Khan. Y así lo ha hecho ya.

Sunday July 9th

Epic Encounter 2023

York Hall, Bethnal Green



Mailing list pre-sale starts TONIGHT at 7pm! pic.twitter.com/gAeJsqz1DY — Revolution Pro (@RevProUK) April 17, 2023

Oku se reencontrará con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro y con United Empire en una de las citas más relevantes del calendario anual de la promotora. Veremos si otra vez, la facción liderada por Ospreay juega su papel allí.

A celebrarse el 9 de julio desde el York Hall de Bethnal Green (Inglaterra), RevPro Epic Encounter 2023 sólo cuenta de momento con dicho combate en su cartel.