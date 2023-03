Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento RevPro Live In Sheffield March de la compañía Revolution Pro Wrestling celebrado el 12 de marzo de 2023 en Sheffield, South Yorkshire, Inglaterra, Reino Unido.

THIS SUNDAY IN SHEFFIELD

Rich Swann Vs Leon Slater

Doors: 3.00pm l Bell Time: 4.00pm

Tickets: https://t.co/EBHxONMtox pic.twitter.com/XrZ6mZ6E8A — Revolution Pro (@RevProUK) March 7, 2023

> RevPro Live In Sheffield March

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Lucha individual: Connor Mills venció a Yota Tsuji

Lucha individual sin título en juego: Robbie X venció a Cameron Khai

Lucha individual: Jack Morris venció a Will Kaven

Lucha individual: Nico Angelo venció a Jakk Sellström

Lucha individual: Gabriel Kidd venció a Callum Newman

Lucha individual: Ricky Knight Jr. venció a Zak Knight

Lucha individual: Dan Moloney venció a Michael Oku

Lucha individual: Rich Swann venció Leon Slater

Aquí podemos destacar a Rich Swann, quien fuera Campeón de Peso Crucero de la WWE, o a la interesante lucha de hermanos entre Ricky Knight Jr. y Zak Knight, quienes son hermanos además de Saraya, la estrella de AEW.

Y a continuación vemos algunas de las imágenes del evento:

Sunday's thrilling Live In Sheffield event is up now on https://t.co/aApqGw7vzY (also available on iOS & Android) as the road to the Revolution Rumble intensifies! New subscribers can check it out with a 7 day free trial. pic.twitter.com/0vwMssq7nV — Revolution Pro (@RevProUK) March 14, 2023

Preview for this afternoons show in Sheffield!

We hope you can join us. Doors: 3.00pm l Bell Time: 4.00pm Tickets: https://t.co/oUsrXT9nXx pic.twitter.com/JixjET70HC — Revolution Pro (@RevProUK) March 12, 2023

Thank you STEVENAGE for a fantastic night of Pro Wrestling action on Saturday! We return to the Gordon Craig Theatre for Cruel Intentions 2023 on Saturday June 17th TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/rbA1XQm37O pic.twitter.com/eZSkQQ9Vuq — Revolution Pro (@RevProUK) March 13, 2023

Thank you SHEFFIELD, you were 🔥! We return to Network on SUNDAY JUNE 18th TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/idv2Yo2P1i pic.twitter.com/WoYVorgBKI — Revolution Pro (@RevProUK) March 13, 2023

HQ Version of a chaotic Live In London 71 is up now on https://t.co/dIQJloqrw7 (also available on iOS & Android) as the road to the Revolution Rumble intensifies! New subscribers can check it out with a 7 day free trial. pic.twitter.com/GlYlOXEzw3 — Revolution Pro (@RevProUK) March 13, 2023

HQ Version of Saturday’s Raw Deal 2023 is up now on https://t.co/aApqGw83pw (also available on iOS & Android) New subscribers can check it out with a 7 day free trial. pic.twitter.com/3lIflU4ohm — Revolution Pro (@RevProUK) March 13, 2023

También puedes ver los resultados e imágenes de otros eventos recientes:

Y además lo que sucedió esta pasada noche en el nuevo WWE Monday Night Raw: