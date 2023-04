Kurt Angle y Rob Van Dam compartieron el encordado en 37 ocasiones entre WWE e IMPACT Wrestling. Pero nunca tuvieron la larga rivalidad que el medallista de oro olímpico hubiera querido. Entre los combates más destacados podemos señalar cuando se enfrentaron por el Campeonato Hardcore en el Raw del 10 de septiembre 2001, cuando se enfrentaron a Steve Austin en una triple amenaza por el Campeonato WWE en No Mercy del mismo año, o el Team WWF vs. Team Alliance de Survivor Series.

> El deseo de Kurt Angle con Rob Van Dam

Pero continuamos con el deseo de The Wrestling Machine pues de ello estuvo hablando recientemente en The Kurt Angle Show:

“En este momento [en ECW], realmente no estaba hablando. No estaba muy contento conmigo mismo en la empresa y en este momento, realmente quería salir de la empresa, y ese era mi objetivo, para ser honesto contigo.

“Creo que fue tan grande como cuando entré [en TNA]. Sabiendo que Rob iba a entrar, un ex Campeón WWE y ECW, una gran estrella en el negocio, estaba muy emocionado por eso. No era que yo estuviera llevando la compañía en mi espalda porque teníamos grandes luchadores -AJ Styles, Samoa Joe, Sting, Jeff Jarrett, toda esa gente- pero sentí que la compañía era mía para hacerla más grande de lo que era. Tener a Rob allí realmente me ayudó un poco.

“Desafortunadamente, nunca tuvimos una rivalidad, nunca sucedió, nunca ocurrió. Es uno de los tipos con los que me encantaría haber tenido una. Quiero decir, en realidad me hubiera encantado luchar con Rob, tener una historia con Rob, tanto como con Bret Hart“.

