Corría el año 2006 cuandno Kurt Angle fue cambiado a SmackDown debido a una lesión de Batista para ser el Campeón Mundial de Peso Completo. Durante el año anterior, tuvo una ardiente rivalidad con Shawn Michaels que los llevó a enfrentarse en WrestleMania 21 en el que fue su primer mano a mano. También lo hicieron en Vengeance. Y en Taboo Tuesday en una triple amenaza con John Cena. Y a inicios del nuevo año compartieron la Cámara de la Eliminación en New Year’s Revolution. Una semana después, tuvieron su último combate, nuevamente en un mano a mano, esa vez en el Monday Night Raw del 16 de enero. Ahí acabó su historia, al menos en cuanto a luchas, pero The Wrestling Machine quería más.

.@ShawnMichaels and @RealKurtAngle took each other to the limit in an Iron Man Match on this day in 2005! pic.twitter.com/MpYxOtlpHz

— WWE (@WWE) October 3, 2022