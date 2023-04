Mark Briscoe está iniciando un capítulo completamente nuevo en su carrera en la lucha libre profesial después del trágico fallecimiento de su hermano, Jay Briscoe. El veterano guerrero ha estado muy activo tanto en AEW como en ROH, teniendo diferentes tipos de combate, con distintos oponentes y aliados, aunque nunca en parejas, pues está decidido a no volver a luchar de esa manera. En su enfrentamiento más reciente, se unió a Jeff Jarrett, Jay Lethal y Satnam Singh en el episodio de Rampage del 14 de abril.

> Jeff Jarrett habla de Mark Briscoe

Y con esta alianza continuamos, recordando que a Briscoe no le gustaron algunas artimañas de sus compañeros, porque Jarrett le dedicó unas palabras recientemente en My World:

“Puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. Puedo pensar en 1000 analogías diferentes. Muchas veces, te conformas con lo bueno y lo malo. Pero a veces puedes ser víctima de tu propio éxito y pensar que la única forma de hacer algo es la forma en que lo has hecho durante años y años y años acierto nivel. Bueno, el hecho es que, para el Sr. Briscoe, es un nuevo día en muchos sentidos para su carrera. Durante muchos años, tuvo mucho éxito en su situación.

“AEW, como dije, la semana pasada, se mueve más rápido, más fuerte, tiene mejores atletas, más presión. Dicho todo esto, como unidad, estamos tratando de resolver los problemas. Digamos que hubo un mucha charla. Jay Lethal, tuvimos una conversación. Le dije: ‘Jay, no puedes hacer que la gente cambie. Tienen que querer cambiar. Ayúdalo a ver la razón. No le digas que debería cambiar. No le digas que tiene que hacer algo, pero trata de arrojar algo de luz sobre nuestros éxitos y la falta de problemas fuera de Aubrey Edwards'”.

