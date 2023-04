“Toda la sabiduría y brillantez no vale de nada si tenemos a un idiota cabeza hueca [Adam Page] que nunca ha hecho nada en el negocio haciendo entrevistas y diciendo que no acepta consejos. ¿Quién diablos te crees que eres? Eso es estúpido. (…) Te reto a que se lo digas en la cara a Terry Funk: ‘No necesito escucharte, Mr. Funk, sé lo que estoy haciendo’. Madura de una maldita vez”. Estas palabras salieron de la boca de CM Punk durante la controvertida conferencia de medios tras All Out 2022.

> ¿Adam Page no acepta consejos?

Volvemos a ellas porque -en una reciente historia en Instagram– el Hangman ha aclarado si acepta o no consejos. Es interesante apuntar que justo en este momento es cuando más se está hablando del retorno del Best in the World a la televisión All Elite.

“Los informes de que ‘no acepto los consejos’ han sido muy exagerados, tal vez por nadie más que por mí. Los consejos y la retroalimentación, particularmente de aquellos que han venido antes, siempre han sido y siempre serán bienvenidos y apreciados. Mi insistencia seca y autocrítica de lo contrario solo proviene de un lugar de estar más interesado personalmente en la lucha libre como un arte que como un deporte. Habría sido hueco que Picasso intentara pintar una Mona Lisa.

“Pensé que ya me habrían preguntado al respecto y podría haberlo aclarado. Simplemente no me gustaría que nadie de la generación anterior, especialmente aquellos cuyo trabajo con nosotros es vital y desconocido para los fanáticos, sintieran que su sabiduría es descartada.

“También sigo en busca de las bolitas de queso. Avísame si las encuentras. Gracias”.

¿Qué opinas de Adam Page?