Great-O-Khan, nuevo máximo monarca de RevPro

El sueño de Ricky Knight Jr. de liderar Revolution Pro Wrestling, luego de vencer a Will Ospreay por el Campeonato Británico Indisputable de Peso Completo cual pase de antorcha, se ha visto cercenado.

Dentro del tradicional show anual Uprising, Great-O-Khan se ha coronado hoy nuevo máximo monarca… sin vencer a Ricky Knight Jr. Y es que el joven gladiador quedó incapacitado para luchar días atrás debido a una inoportuna lesión de muñeca, pero la defensa no fue cancelada. En representación de la familia Knight, su tío Zak entró en escena como sustituto ante el importante compromiso contra el miembro de United Empire.

Sin embargo, parece que el combate le vino grande a Zak, derrotado de manera limpia por Great-O-Khan tras unos 15 minutos de combate. Cambio titular bastante criticado en redes sociales, debe apuntarse.

He aquí los resultados completos de RevPro Uprising 2022, celebrado desde el York Hall de Londres (Inglaterra).

Pese a las críticas, se trata de una vía positiva la tomada aquí, que permitirá que el Campeonato Británico Indisputable de Peso Completo RevPro tenga cabida de nuevo en el cartel de Wrestle Kingdom.

Great-O-Khan no es el primer luchador de NJPW que porta el magno cetro de RevPro, pues además de Will Ospreay y Zack Sabre Jr., nombres muy ligados a la casa británica por nacionalidad, también han sido campeones Tomohiro Ishii o Minoru Suzuki.

Y además, en dos ocasiones dicho cetro se defendió en Wrestle Kingdom. Durante la entrega de 2019, Ishii lo perdió ante Zack Sabre Jr. Al año siguiente, en la segunda jornada de Wrestle Kingdom 14, Sabre Jr. retuvo el cinturón contra Sanada.

Veremos si en los próximos días, NJPW anuncia defensa de Great-O-Khan sobre el magno evento de NJPW. Tal vez para entonces Ricky Knight Jr. ya esté mejor de su dolencia y busque recuperar el título que nunca perdió; exposición que daría enorme impulso a su carrera.

Finally got to meet @Great_O_Khan at Rev Pro Uprising. What a Legend #RevPro #Uprising #RasslinWithAaron pic.twitter.com/xUlAlwD79n