La relación RevPro–NJPW continúa vigente. Aunque por algún motivo, la empresa nipona no presentó una defensa del Campeonato Británico Indisputable de Peso Completo en Wrestle Kingdom 17, cuando uno de sus luchadores, Great-O-Khan, portaba dicha presea. Aparentemente, porque el primer contendiente, Ricky Knight Jr., se encontraba todavía lesionado.

Una interesante narrativa que se remonta a Uprising 2022, con revancha familiar incluida cual Kickboxer (1989), para el principal duelo ayer de Revolution Rumble, cita anual imprescindible en el calendario de RevPro. Por fin, RKJ pudo reclamar la corona que nunca perdió.

El problema es que United Empire siempre tiene un as en la manga. Y el último tuvo el nombre de Rampage Brown, cuya interferencia en los últimos compases del duelo entre Great-O-Khan y RKJ resultó decisiva para que el nipón saliera del evento con su estatus intacto.

Brown, ex NXT UK, si bien no ha confirmado su adhesión a United Empire, es viejo conocido de Great-O-Khan. Antes de la pandemia, como parte de otra facción, Legion, ambos ganaron el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro, portándolo hasta abril de 2021.

► Michael Oku, de nuevo contra el imperio

Podría pensarse en una revancha para RKJ, pero parece que los derroteros que toma RevPro llevan a que Great-O-Khan pase página y tenga nuevo enemigo ante sí: Michael Oku.

El estelar de Revolution Rumble, haciendo honor a tal denominación del show, fue una batalla campal con 30 gladiadores en liza por una oportunidad al Campeonato Británico Indisputable de Peso RevPro. Y Oku logró salir vencedor, luego de caer minutos atrás en 1 vs. 1 contra Zack Sabre Jr., también integrante de la contienda multitudinaria. Ipso facto, Great-O-Khan, acompañado de United Empire, encaró a Oku.

Recordemos que Oku mantuvo una cruenta rivalidad con Will Ospreay durante 2021 y 2022. Así, “The OJMO” y Ospreay cruzan otra vez sus caminos, ahora a través de Great-O-Khan. Veremos el papel que juega Ospreay, pues una victoria de Oku sobre Great-O-Khan podría suponer, eventualmente, un nuevo Oku-Ospreay por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro.

Mencionar el hecho destacable del retiro de Eddie Dennis. Según él mismo estipuló, si no lograba ganar el Revolution Rumble, pondría fin a su carrera. Y el veterano dejó las botas en mitad del ring al final de la velada.

Seguidamente, los resultados completos de RevPro Revolution Rumble, celebrado desde el York Hall de Londres (Inglaterra).

