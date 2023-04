¿Existe molestia en WWE hacia Seth Rollins?

Luego de que Seth Rollins saliera victorioso de su lucha contra Logan Paul en WrestleMania 39, en el episodio posterior de Monday Night Raw, se preveía algún tipo de celebración para el Visionario, y quizás el inicio de una nueva rivalidad; no obstante, la situación terminó siendo rara por el hecho de que solo apareció en el ring, permaneció allí durante una pausa comercial, instó a que la gente cantara su música de entrada y se fue sin decir una sola palabra. No se supo nada más hasta que reapareció este lunes en el programa en una lucha contra The Miz, en donde se llevó la victoria luego de dar un gran combate.

► Seth Rollins regresó a Monday Night Raw tras dos semanas de ausencia

Aparentemente, Seth Rollins no estaba nada contento con el hecho de que Vince McMahon cambiara las cosas durante el RAW después de WrestleMania, ya que durante aquel programa, la cámara de un fanático captó todo el evento mientras ocurría, y eso generó muchas preguntas sobre su estado en la WWE. Si a esto le sumamos que su esposa Becky Lynch está con su contrato próximo a vencer, las especulaciones aumentaron en torno a si algo de esto se relacionaba con la situacio´n del Visionario.

Sean Ross Sapp aclaró la situación de Seth Rollins en un informe de Fightful Select. Dijo que no hay ningún problema entre bastidores entre Seth Rollins y WWE.

“Seth Rollins y WWE no tienen problemas, según con los que hablamos.”

La misma fuente también señaló “Hubo una recepción muy positiva tras bastidores sobre el encuentro entre Rollins vs. Miz”, lo cual concuerda con la versión de los fanáticos. Dicho esto, podríamos suponer que se trató de un malentendido y de un “deseo” de Vince McMahon, que afortunadamente no se ha repetido en los programas posteriores.