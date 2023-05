Rhea Ripley revela el origen de “Mami”

Rhea Ripley ha trabajado muy duro para convertirse en una de las mejores superestrellas de la división femenil de la WWE. Es la actual Campeona SmackDown, pero también es una de las mujeres más imponentes de la empresa y su etapa presente con The Judgment Day la ha catapultado a otro nivel, no solo a ella, sino también a quienes la rodean: Finn Bálor, Damian Priest y Dominik Mysterio.

► Rhea Ripley cambió su sobrenombre gracias a una camiseta

El emparejamiento de Rhea Ripley con Dominik Mysterio ha demostrado ser un gran éxito, ya que ambas superestrellas de la WWE poseen una gran química. “Dom Dom” (como es llamado el hijo de Rey Mysterio) también se refiere a Rhea Ripley como ‘Mami’.

Durante una entrevista reciente en The Ringer con Pete Rosenberg, la Campeona SmackDown entró en detalles sobre los orígenes del eslogan “mami”, refiriéndose que todo se redujo a su eventual enemistad con Rey Mysterio.

“Primero tuve esa lucha de retadora número uno, ese Fatal 4-Way, y me di un rodillazo en la cara. Así que empujé mi diente hacia atrás y me mecí un poco. Sabía que tenía unas semanas libres. Yo estaba como, sé que voy a volver pronto. Me dijeron que volvería cuando fuera el aniversario de Rey.

Entonces, siendo la pequeña amenaza que soy, estaba como, ¿sabes qué? Pedí una camiseta de Eddie Guerrero, la que decía: ‘Soy tu Papi’, y pensé, ‘Me la voy a poner y veré qué pasa’. Me lo puse e Internet explotó.

La gente se volvió loca. Empezaron a llamarme Papi y todas esas cosas divertidas. Simplemente seguí la corriente con eso. Eventualmente, dije: ‘Oye, deberíamos hacer algunas camisas más’, pero dijeron: ‘Tal vez lo cambiemos en Mami’, así que de ahí vino Mami. pero ese fue el comienzo de todo este viaje salvaje con Dominik y la familia Mysterio con The Judgment Day”.

Rhea Ripley también defendió con éxito su Campeonato Femenil de Smackdown contra Zelina Vega en el evento en vivo Backlash el pasado fin de semana y continuará en Raw a la espera de una nueva retadora.