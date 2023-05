Aunque finalmente AEW All In no agotase boletos —cosa bastante improbable, pues restan casi 4 meses para el show—, Tony Khan y Cía ya pueden darse por satisfechos. Muy satisfechos. Según las últimas actualizaciones, este «evento cultural», que dirían Eric Bischoff y Chris Jericho, ha propiciado ya la venta de 60 mil boletos en sólo dos días de venta general.

La principal conclusión que un servidor saca de tal hazaña es que las empresas de mayor mediaticidad deberían tener más en cuenta al público europeo. Un mercado que goza de una escena luchística muy sana hoy día tras afrontar los estragos de la pandemia. Especialmente la británica, cantera inagotable de nuevos talentos cada año, con algunas de las mejores y más innovadoras promotoras del panorama mundial.

► La conclusión de Matt Hardy

Mientras, Matt Hardy, durante reciente entrega de su podcast ‘The Extreme Life of Matt Hardy’, hace el siguiente razonamiento sobre AEW All In y su poderío taquillero.