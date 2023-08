En WWE consideran que acertaron con Cody Rhodes

«Para mí, se sintió como si todo el aire fuera succionado del edificio. Sentí que el color de mi bronceado abandonó mi piel. En ese momento, dondequiera que miraba, veía decepción. Llanto. Tristeza. Vi a un chico en la multitud con toda la mercancía puesta, luciendo tan desalentado.Fue entonces cuando me dije a mí mismo que tenía que levantarme. No habría una ovación de pie, pero no me importaba. No podía ser un mal perdedor». Comenzando agosto, Cody Rhodes recordaba su triste salida de WrestleMania 39 después de perder ante Roman Reigns en una lucha por el Campeonato Universal Indiscutible WWE cuando todo el WWE Universe estaba preparado para su gran victoria, para que cumpliera su sueño.

Cody Rhodes losing at Wrestlemania 39 🥲 https://t.co/56HUdlDKCS pic.twitter.com/GUSqbg4Z2Z — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) August 3, 2023

«Dime algo más doloroso. Esperaré».

«Cody Rhodes perdiendo en WrestleMania 39».

► La derrota de Cody Rhodes

Los fanáticos del American Nightmare casi armaron una revolución en redes sociales -un servidor dijo que fue la decisión equivocada que perdiera, e incluso criticó que una vez más The Tribal Chief ganara con interferencia de The Bloodline, el cual es el motivo de que su reinado será recordado únicamente por los días pero no por grandes triunfos, no por superar obstáculos, no por vencer lo invencible, es decir, no es grandioso, solo extenso- pero los altos mandos del McMahon Empire consideran que fue lo mejor que pudieron hacer. Esto lo saca a la luz cuatro meses después nuestro amigo Dave Meltzer en el boletín de esta semana del Observer.

«En WWE están firmemente convencidos de que el crecimiento es prueba de que la decisión de no darle el título a Rhodes en ese momento fue la correcta, y en teoría, en algún momento lo harán. Se podría argumentar que podrían haber realizado el enfrentamiento de Bloodline para el puesto de Jefe Tribal y haber tenido a Rhodes con el cinturón, lo cual habría sido igual o incluso mejor, pero hasta ahora no se puede discutir que lo que se ha hecho ha sido efectivo en términos de crecimiento».