Booker T destaca el momento actual de NXT

WWE está poniendo mucho más énfasis en su marca NXT y tienen grandes planes para el futuro. La marca está funcionando a todo vapor en este momento, con unos niveles de audiencia que se han mantenido en números altos, y el dúo de comentaristas de Booker T y Vic Joseph está funcionando de buena manera, luego de que fueran emparejados cuando Pat McAfee se tomó un tiempo fuera de la compañía.

► El contrato de Booker T con NXT está próximo a expirar

En la reciente edición de su potcast Hall of Fame, Booker T habló sobre el presente de NXT, mencionando cosas buenas de la marca. El miembro del Salón de la Fama WWE también predijo que NXT puede comenzar a atraer 1 millón de espectadores por semana y se mostró muy feliz con las posibilidades de la marca.

Sin embargo, no todo fue bueno, ya que Booker T dejó tema interesante en el aire, ya que reveló que su contrato con NXT se está terminando, pero no indicó si planeaba volver a firmar. No precisó una fecha exacta de su conclusión.

«Me encanta. Los índices de audiencia, todo, hombre, mi lugar, mi contrato vencerá pronto, pero todo, todo está bien.»

Booker T está próximo a cumplir un año como comentarista de NXT, por lo que es posible que sea en el mes de septiembre que finalice su contrato original. No obstante, tampoco se descarta de que vaya a renovar, considerando que WWE recientemente hizo cambios en su equipo de comentaristas de Raw y SmackDown, sin tocar su tercera marca.