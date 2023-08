Brandi Rhodes repasa la evolución de Cody Rhodes en estos años hablando de su mayor cambio, su pelo teñido, su vuelta a WWE o su posible futuro en política. Todo ello en su reciente entrevista con Chris Van Vliet, que no hace mucho también entrevistó a The American Nightmare.

► El mayor cambio en Cody Rhodes

«En realidad, creo que se trata de sentirse cómodo con todo lo que ha logrado y de confiar en la persona en la que se ha convertido. Esto realmente se refleja en la imagen actual de Cody Rhodes. Hace 10 años, ese Cody tenía una imagen y cierto atractivo. Pero no era esto. Creo que tuvo que madurar para llegar a este punto, vivir muchas experiencias para convertirse en lo que es ahora».

► El cabello rubio y perfectamente vestido

«No sé nada sobre tintes ni cosas para el cabello de personas blancas. Así que prefiero no meterme en eso, porque podría terminar con su cabello de color naranja por accidente o algo así, ¿sabes? No, no, él se encarga de su propio cabello y su vestuario, hace su cosa. En este momento, estoy muy enfocada en mi cabello, mi vestuario y en cuidar a mi hija de dos años. Y la niña no siempre está de acuerdo con lo que estoy haciendo. A veces dice, ‘No, ya no quiero ponerme esto'».

«Bueno, me alegro porque no quiero estar en el extremo opuesto [vistiéndose de mala manera]».

► ¿Sería buen político?

«Oh, por favor, no desees eso. Creo que él siente lo mismo. No sé, él probablemente lo haría, pero no estoy segura de que yo sería una gran esposa de político. Ahí está el problema con eso».

► Mantener en secreto el regreso a WWE

«Um, sabes, en realidad no fue algo que surgiera mucho para mí. Quiero decir, estoy segura de que a él le estaban preguntando de izquierda a derecha y por todas partes, pero, ya sabes, Cody tiene un enfoque social diferente al mío en la forma en que soy social. Mientras que Cody quizás sea un poco indirecto o dé rodeos, yo simplemente digo que no».

► Orgullosa de Cody

«Realmente me enorgullece su habilidad para mantenerse firme en lo que sea que haya planeado desde el principio. Yo soy más como una cambiante, a veces mis planes originales no funcionan y entonces me adapto y moldeo para convertirme en algo diferente. Cody es Cody Rhodes. Es el mismo Cody Rhodes que conocí cuando nos encontramos hace 10 años, y sigue teniendo el mismo sueño. Y ha tenido ese sueño desde que era un niño pequeño, ya sabes, y va a llevarlo hasta el final».

► La lesión pectoral y Hell in a Cell

«Así que fue realmente decepcionante de mi parte porque él llamó y me dijo, ‘no entres en pánico’. Inmediatamente pensé que el bebé se había caído, que algo había sucedido en el hospital. Así que exclamé, ‘¡Dios mío, ¿qué pasó?! ¡Dímelo, dímelo!’. Él me dijo, ‘creo que me desgarré el pectoral’ y yo dije, ‘¡Gracias a Dios! Tú estarás bien. Pero el bebé…’. Luego, por supuesto, le pregunté, ‘¿en serio lo desgarraste? ¿Estás seguro?’ Y sí, efectivamente lo había desgarrado.

«Fui esa persona que deseó que lo hiciera. Y consulté con el Doctor Amon para asegurarme de que estaba dando un consejo válido, porque pensé, bueno, si la situación no puede empeorar realmente. Si te sientes bien con ello, entonces yo también doy mi aprobación. Así que sí, yo era una artista. Así que comprendo ese sentimiento, si puedes, deseas hacerlo y esas personas están contando contigo. Y como sabes, la gente compró entradas para el espectáculo, para ver el evento principal con Cody y Seth. Entonces sí, si puedes hacerlo, hazlo».

► ¿Por qué está agradecida Brandi Rhodes?

«Oh, vaya. Voy a hacer lo que tú hiciste, porque al decirlo obtengo tres deseos más como el genio: ‘familia’. Así que todos, ya sabes, Cody, el bebé. Mi mamá y papá, mi hermano y sus hijos. Toda la familia. Y luego, sinceramente, determinación. Sabes, tengo 40 años, cuando tenía 16, los 40 parecían ser ancianos. No me siento mayor. Me siento muy motivada. Siento que acabo de obtener una segunda oportunidad y estoy en la mejor forma física en la que jamás he estado. Y estoy, ya sabes, embarcándome en esta aventura loca que nunca pensé que iba a hacer. Y simplemente me siento muy bien. Y la sabiduría con la edad. Siento que cada año que pasa, cuanto más mayor me vuelvo, menos me molestan las tonterías. Simplemente ya no lo hacen. Sí. Y eso me hace feliz. Eso me permite tener claridad mental y seguir adelante».