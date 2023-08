¿Se perderá Cash Wheeler AEW All In?

Cash Wheeler, actual campeón Mundial de Parejas AEW, fue detenido la mañana de este viernes y se encuentra bajo custodia en la prisión del condado de Orange, en Florida, debido a acusaciones que están relacionadas con presuntos actos de agresión con arma de fuego. No hay mayores detalles salvo el hecho de que el incidente ocurrió hace algunas semanas atrás y el luchador ya había declarado su inocencia en los cargos que se le imputan.

► Cash Wheeler no tiene impedimento para viajar al exterior

Luego de su arresto por parte del Departamento de Policía de Orlando, Cash Wheeler enfrenta un cargo de asalto agravado con un arma de fuego a raíz de un incidente de ira en la carretera. Dicho esto, habrá que esperar el resultado de la audiencia para conocer si será penado o si se confirma su inocencia. No obstante, la duda que ha surgido de momento tiene relación con la posible no participación del evento All In el próximo fin de semana.

Al respecto, PW Insider dio una actualización de la situación, informando de que hoy no se le ha pedido a Cash Wheeler que entregara su pasaporte, y no se le impusieron restricciones de viajar fuera del país.

«Con respecto a los muchos de ustedes que preguntan sobre el estado de Cash Wheeler para All In: London, PWInsider.com ha confirmado que el Tribunal de Circuito del Condado de Orange, Florida, NO le pidió hoy que entregue su pasaporte.

Actualmente, no existen restricciones impuestas por el tribunal para que Wheeler viaje internacionalmente.

Dado que Wheeler no ha sido condenado por ningún delito, actualmente no parece que tenga problemas para viajar a Londres para el evento.»

Habrá que ver qué sucede en esta historia, pero las cosas podrían cambiar con el pasar de las horas. AEW no ha emitido pronunciamiento alguno hasta el momento, pero seguramente monitoreará de cerca la situación, toda vez que podría tener que tomar una decisión de cara al combate entre FTR y The Young Bucks en All In por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.