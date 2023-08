Negar la candencia de WWE en el último año se hace irrefutable cuando miramos los números que genera la empresa. Hoy, el día que se han puesto a la venta los boletos para WrestleMania 40, contemplamos nuevo hito, según informa el periodista Darren Rovell.

JUST IN: WrestleMania 40 went on sale today and has already broken @wwe’s all-time gate record ($21.5M at WrestleMania 39 in LA).



More than 90,000 tickets sold so far to the two-day event at Lincoln Financial Field in Philadelphia in April 2024.