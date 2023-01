Si Triple H no se hubiera hecho con el control creativo de la WWE, quizá Sami Zayn no estaría trabajando con Roman Reigns. Los dos, junto con The Usos y Solo Sikoa, están contando la historia más interesante de la compañía actualmente. Pero la misma no lo quería junto al “Jefe Tribal”. El ya no “Uce Honorario” lo cuenta en su entrevista con Ariel Helwani para BT Sport.

► WWE no quería a Sami Zayn con Roman Reigns

“No puedo decirlo porque realmente no lo sé, pero sé que antes de que Triple H estuviera en la creatividad, nunca salí en pantalla con Roman. Luego, cuando Triple H entró, finalmente me pusieron en pantalla con Roman. Si eso es una coincidencia… Porque como dije, la primera vez que finalmente aparecí en la pantalla con Roman, lo cual llevó la historia al siguiente nivel, resultó que había muchas estrellas alineadas. Thee Usos no estaban allí, Heyman no estaba allí, estaba en Montreal, todas estas cosas.

“¿Hubiera pasado eso si Hunter no estuviera a cargo? No lo sé. Todo lo que sé es que definitivamente puedo señalar el momento en que él no estuvo a cargo y decir que me impidieron estar en la pantalla con Roman. Luego, una vez que él estuvo a cargo, de repente, estoy en la pantalla y se me permite respirar y ver a dónde va. Porque si salgo en la pantalla con Roman y comenzamos a hacer cosas con The Usos, y todo eso, y realmente no está funcionando, entonces está bien, vas a otro lado, pero comenzó a funcionar. A medida que respiraba, creció. ¿Si eso hubiera sucedido sin él? No lo sé, pero probablemente no“.