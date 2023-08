Nigel McGuinness: «No lucharé en All In 2023»

«[…] No quiero tener ninguna lesión ni nada serio que vaya a afectar a mi capacidad de disfrutar mi vida como padre o para viajar. […] También tienes que entender que un show como el de Wembley, hay muchos tipos muy talentosos y merecen esos huecos también, y quedarme con alguno de esos huecos sería bastante duro. Pienso que si agotamos boletos, tal vez no haya argumentos para que no desempolve las botas. Pero son muchas cosas: el evento, el oponente, el momento. Y es difícil de saber. No puedo darte una respuesta definitiva en lo relativo a esto». Estas son palabras de Nigel McGuinness en abril sobre pariticpar en All In 2023.

► Nigel McGuinness no luchará en All In 2023

En agosto, a falta de dos días para el evento pay-per-view, McGuinness sí tiene una respuesta definitiva, la cual comparte en Wrestletalk.

«No. No eres la primera persona en preguntar eso. No estaré luchando debido a que clamdigger Bryan Danielson, o como algunos lo llaman ahora clamdigger Brittle Danielson, no está en la cartelera, así que en realidad no hay un combate para mí. Además, creo que soy mucho mejor como comentarista de todas maneras. Estoy muy emocionado por muchas luchas y por estar en ese entorno donde estuve hace 31 años, realmente siento mucho volver allí.»

Nigel McGuinness es uno de los luchadores británicos más condecorados de todos los tiempos, uno de los más grandes de la historia de ROH, donde su rivalidad con Bryan Danielson en los 2000 fue fundamental para que esta promoción fuera la número uno de la escena independiente estadounidense. Sería tremendo que tuviera un combate en la velada pero finalmente no será así. En cambio, sí que estará presente, lo cual seguro emocionará a los fanáticos. En algún momento se especuló con que luchara contra Bryan Danielson, aunque en realidad el plan para The American Dragon era luchar con Kenny Omega.

14 years ago today, Ring of Honor's 2nd "Rising Above" was taped for future airing with Nigel McGuinness defending the ROH World title at this event for the 2nd time against long-time rival Bryan Danielson. This would be the last time they fought over the ROH title. pic.twitter.com/UHJ4GGSSbB — James Bullock (@fasjab) November 22, 2022