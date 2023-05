Bryan Danielson: “Nigel McGuinness, cierra la boca”

No pocos fans se preguntan si Nigel McGuinness podría salir de su retiro para luchar en AEW All In teniendo en cuenta varios factores, como que el evento será en su ciudad natal, Londres, o que trabaja para la compañía All Elite. El veterano guerrero cuyas botas están colgadas desde 2011 ha hablado en alguna ocasión de ello, sin cerrar la puerta a nada, pero tampoco permitiendo que nadie se haga ilusiones, y mencionando a Bryan Danielson como un rival por el que volvería a las cuerdas; ambos han luchado en 37 ocasiones y su historia en ROH es incónica.

► Bryan Danielson amenaza a Nigel McGuinness

Dicho esto, ahora tenemos una respuesta del Dragón Americano, la cual dio en la conferencia de medios posterior a AEW Double or Nothing:

“Creo que Nigel debería callarse un poco. En este punto de su vida, no creo que pueda mantener el mismo nivel de intensidad que tenía en 2006. Cuando lo veo en los comentarios… Tengo un gran respeto por Nigel. Lo admiro como luchador y como comentarista, pero ya no tiene la capacidad física para enfrentarse a mí. En algún momento sí la tuvo, pero aquí estoy yo, con 42 años, entrenando muy duro para mantenerme en forma. Él dejó de entrenar. ¿Crees que puede ponerse al día en tres meses? No, no puede. Miro su cuello y pienso que lo podría lastimar“.

Veremos si Nigel McGuinness le contesta también a Bryan Danielson y estas declaraciones son parte de su combate en AEW All In o todo queda en palabrería.

¿Te gustaría ver a Nigel McGuinness contra Bryan Danielson en AEW All In?