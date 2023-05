Ricky Starks: “Odio el término ‘pilares’ de AEW”

El término “pilares” de AEW se ha hecho muy popular para hablar de MJF, Sammy Guevara, Darby Allin y Jungle Boy. Pero Ricky Starks lo odia. Como expresaba recientemente en The Corner Podcast, considera que calificar de esa manera a sus compañeros da a entender que los demás luchadores no tienen valor.

► Ricky Starks critica a los pilares

“En realidad, odio la idea de los pilares. Desprecio la idea de un pilar porque, en primer lugar, es un personaje completo y proviene de una sola persona que no tiene nada detrás. Al decir que estos cuatro tipos son los pilares de la compañía, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás diciendo ‘al diablo con todos los demás que hicieron algo’. Esas personas no importan. Son solo estos tres tipos a quienes hemos designado, ‘te otorgo este título sagrado y quiero que lo lleves adelante’. No, no creo en eso. Es un gesto muy bonito decir que Ricky debería ser considerado un quinto pilar. Pero, cariño, no necesito ser un pilar, ¿vale? Puedo ser un cimiento. Puedo ser el techo. Puedo ser la persona que cuida el césped. No necesito nada de eso. Para mí, eso es encerrarse en una caja. Cuatro pilares, y me pregunto: ‘¿Cuatro pilares? ¿Cuatro pilares de qué? Menciona un coliseo famoso que conozcas. Apuesto a que ni siquiera puedes hacerlo”.

“Así que decir que estos cuatro tipos son los que lo van a hacer o deshacer, veamos los números. ¿Quieren hablar de audiencias? Veamos las audiencias de los cuatro. Veamos cuánto dinero están ganando. Si quieren seguir mencionando toda esta mi*rda, demuéstrenlo, pongan todo por escrito. ¿Cómo les va en sus ‘horas trimestrales’ cuando están en la televisión? Veámoslo. Quiero verlo. Los Cuatro Pilares, claro que sí. ¿Mi cheque de pago está firmado por esos cuatro tipos? Claro que sí, déjenme ver. Ni siquiera me gusta la conversación. Ni siquiera quiero ser incluido. Manténganme alejado de eso. No quiero eso. No quiero que me consideren un pilar. Esto no es All Japan. Apuesto a que no saben nada sobre All Japan. Le digo a Max en su cara: ‘No sabes nada sobre All Japan. Vamos’. Solo quieres un eslogan y una camiseta. Puedo darte eso. Puedo ir a ChatGPT ahora mismo y conseguir que esa IA nos prepare algo”.

