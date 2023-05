Logan Paul: “Estoy hambriento de WWE”

Logan Paul lleva casi dos meses alejado de WWE, después de que perdiera ante Seth Rollins en WrestleMania 39. Todavía no se sabe cuando va a volver a las cuerdas ni cuál sería su nueva historia –él ha mostrado interés en el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo– pero The Maverick ya tiene ganas de ponerse nuevamente las mallas y las botas, según expresa en un episodio reciente de su podcast, Impaulsive, señalando además que confía en que tiene por delante años muy buenos como Superestrella.

► Logan Paul quiere volver a WWE

“Estoy tan ansioso por volver allí. Me muero de hambre por regresar y acabo de contratar cable aquí en Puerto Rico, así que he estado viendo Monday Night Raw y Friday SmackDown, además de los grandes eventos. Justo pasó Night of Champions y lo vi como fanático. Por primera vez, estoy viendo el ángulo desde la perspectiva del consumidor. No siempre lo hacía. Como YouTuber, tuve la oportunidad de serlo porque sabía lo que la gente buscaba, lo que querían y lo que hacía un buen video para mantener cautiva a la audiencia. Ahora, como fan de la WWE, puedo ver cómo se traduce la actuación desde lo que siento personalmente hasta cómo se muestra en la televisión. Creo que este enfoque y los últimos tres meses que he tenido fuera del deporte llevarán a unos próximos años increíbles en la WWE. Estoy realmente emocionado por regresar”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Logan Paul en WWE?