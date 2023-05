AEW DYNAMITE 31 DE MAYO 2023 .— Adam Cole pudo vencer a Chris Jericho en una violenta lucha no sancionada celebrada en Double or Nothing. Durante dicho encuentro, hubo intervenciones de Britt Baker y de Saraya, que siguen en fiera rivalidad. Jericho no quedó conforme con la derrota, y junto a Saraya lanzó un reto para un match mixto en el que enfrentarán a Cole y a Baker. ¿Podrán poner punto final a sus diferencias o sólo crecerá más la tensión? La acción de AEW Dynamite se emite desde la Viejas Arena, en San Diego, California.

En una sensacional lucha, MJF retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Darby Allin, “Jungle Boy” Jack Perry y Sammy Guevara. Este miércoles se espera que MJF hable sobre esa victoria, y no hay que descartar que le aparezca un nuevo retador.

AEW Dynamite 31 de mayo 2023

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro