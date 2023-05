Novedades de la ausencia de Braun Strowman de WWE

Braun Strowman ha estado teniendo problemas de salud en las últimas semanas tras salir de una conmoción cerebral en abril. Tuvo su último combate durante el Raw del 1 de mayo y confirmamos su estancia en la marca roja durante el draft pero no ha tenido acción desde entonces. ¿El motivo? Según informa nuestro compañero Mike Johnson en PWInsider, el Monstruo entre Monstruos está lidiando con una lesión. Pero se desconoce el daño, el alcance del mismo y cuando podría volver.

► El estatus de Braun Strowman

“El ex Campeón Universal WWE Braun Strowman está fuera de acción debido a una lesión no especificada, según ha confirmado PWInsider.com.

“Actualmente, Strowman se encuentra en la lista de lesionados y no se espera que regrese en un futuro cercano. Nos han informado que ha sido excluido de las ideas creativas.

“Una fuente de la WWE cree que Strowman podría necesitar someterse a una cirugía, pero no hemos confirmado la naturaleza del problema”.

El gigante ha estado trabajando con Ricochet como equipo de un tiempo a esta parte y no les ha ido mal, aunque tampoco demasiado bien. Tengamos en cuenta que el Campeonato Indiscutido de Parejas WWE ha estado impidiendo que muchas duplas tengan grandes oportunidades, no solo por la historia de The Bloodline sino porque ambos títulos son ahora uno. Veremos si cuando vuelva Braun Strowman sigue por este camino o comienza una nueva trama lejos del One and Only. O contra él.

Mientras tanto, Ricochet acaba de clasificarse para Money in the Bank. Está buscando nuevamente su sitio como luchador en solitario y sin duda esta será una gran oportunidad. Veremos si termina siendo quien descuelga el maletín con el contrato para luchar por un campeonato en cualquier momento.