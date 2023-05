Bryan Danielson: “Me encanta trabajar en AEW”

Bryan Danielson ha estado ayudando creativamente a AEW con su nuevo programa, Collision, lo cual confirmamos unas semanas atrás: “Bryan Danielson contribuirá creativamente para la marca Collision, según fuentes familiarizadas con la situación. Danielson también había ayudado previamente en este sentido durante su carrera en la WWE, especialmente cuando estuvo apartado de los encordados. Aquellos con los que hablamos que trabajaron con él tenían grandes cosas que decir sobre su trabajo en la WWE […]”.

► Bryan Danielson habla de AEW Collision

Pero hasta ahora no había sido el mismo Dragón Americano quien se pronunciara sobre este nuevo rol en la compañía. Lo hizo esta misma noche cuando le preguntaron en la conferencia de medios posterior a Double or Nothing 2023, donde el Blackpool Combat Club vencieron a The Elite en una lucha Anarchy in the Arena.

“Me encanta trabajar con Tony y me encanta trabajar en AEW. Es muy divertido, porque a veces, incluso antes de llegar aquí, Tony y yo hablábamos por teléfono durante una hora y media o dos horas, solo de cosas relacionadas con la lucha libre y demás. Creo que tenemos ideas similares sobre la lucha libre, y a veces él me dice cosas y pienso: ‘¡Dios mío, eso es una gran idea!’, y nos complementamos muy bien. Cuando lo hacemos, no se siente como trabajo. Cuando amas la lucha libre, cosas así son divertidas”.

El post-Double or Nothing: