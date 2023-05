Pues ya estaría: CM Punk promociona AEW Collision

Todavía no ha habido un anuncio oficial, lo cual podríamos considerar comprensible teniendo en cuenta que eso mantendrá un poco más la emoción, aunque es un secreto a voces, para cuando CM Punk finalmente aparezca en los primeros segundos de AEW Collision para no solo volver a la programación de la compañía o presentar el nuevo show de la misma sino también para confirmarse como su líder. Y es que desde el comienzo el motivo, o uno de ellos, para el nacimiento de este programa es que el Best in the World sea su cara.

► CM Punk promociona AEW Collision

Pero hasta ahora no había habido una declaración del nativo de Chicago sino informes, como el que conocíamos no hace mucho de que está preparado para Collision y que ha firmado una cláusula de confidencialidad por lo ocurrido en All Out y que quiere seguir ayudando a que la empresa que ama crezca. En cambio, ahora es él mismo quien se pronuncia. ¿Cómo? Promocionando el show en sus redes sociales. A continuación vemos una reciente publicación que hizo en Instagram. Pues ya estaría, ¿no?

Ahora, si finalmente CM Punk no aparece en AEW Collision en su estreno el 17 de junio va a haber muchos fanáticos All Elite enfadados.

¿Tomamos esto como una confirmación de que CM Punk estará en AEW Collision?