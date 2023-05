MJF habla de su presente y futuro en AEW, en relación también a WWE, durante la conferencia de medios después de Double or Nothing 2023, donde retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Sammy Guevara, Darby Allin y Jungle Boy en la tan esperada lucha de pilares. Recordemos que el joven monarca no ha dejado de señalar que en 2024 termina su contrato y dejando abierta la posibilidad de abandonar la compañía. Aunque en esta ocasión aclara que no tendría por qué ser para irse a la competencia.

► MJF, tras AEW DoN 2023

“Hablo completamente en serio. Si hoy mismo me retirara, esto no es exageración, he tenido una de las mejores carreras en la historia de la lucha libre profesional, eso es un hecho. Las mejores exhibiciones oratorias, el mejor combate Iron Man, el mejor combate individual con collar de perro, esta noche tuve el mejor combate de cuatro esquinas. Además, algunas de las mejores rivalidades en la historia del deporte; Cody Rhodes, Wardlow, CM Punk, Danielson, y eso solo por mencionar a algunos. Estoy bastante seguro de que si decidiera dejarlo, entraría al Salón de la Fama, por eso, francamente, cuando digo ‘tomar mi pelota y volver a casa’, perdona Tony, todo el mundo piensa que estoy hablando de la WWE.

“¿Quiere Nick Khan que trabaje en su compañía? Claro. ¿Quiere Triple H que trabaje en su compañía? Claro. [Mirando a Tony], cálmate, está bien, o tal vez no, pero estoy un poco aburrido de este deporte y aburrido de la falta de respeto de los fanáticos de la lucha libre profesional, así que cuando digo ‘tomar mi pelota y volver a casa’, literalmente me refiero a colgar los guantes y arruinar el linaje de este título. Francamente, no sé si alguien es digno de vencerme por esta cosa. Ahora, no voy a entregarlo así sin más, ¿por qué haría eso? Me gané esto. Por favor, adelante, quítamelo, que alguien ponga fin a mi agonía. Hasta entonces, veremos qué sucede”.

