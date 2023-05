MJF retiene el Campeonato AWE en una emocionante lucha

La lucha por el Campeonato AEW de los cuatro pilares finalmente llegó a Double or Nothing, donde MJF enfrentaría a “Jungle Boy” Jack Perry,. Darby Allin, Sammy Guevara.

En un principio el campeón no quiso luchar y los otros tres gladiadores tuvieron que enfrentarse entre ellos, hasta que finalmente MJF ingresó, pero no fue sencillo que pudiera enfrentarlos.

Los tres luchadores chocaron varios minutos con el mejor de sus repertorios, dejando a todos lastimados y cansados; sin embargo, pese a sacar sus mejores armas atacando con todo, las cosas parecían no tener final.

Los ataques se sucedieron uno tras otro y los cuatro luchadores se mantuvieron sacando ataques y vuelos para conseguir diezmar a sus rivales, pero ninguno dio cuartel y cada que uno golpeaba, otro ya estaba contestando.

Un momento de tensión se dio cuando MJF conectó una desnucadora desde las alturas contra Darby, pero se lastimó el brazo al caer, algo que estuvo resintiendo todo el combate.

.@The_MJF with a huge powerbomb from the top to @DarbyAllin!

Order #AEWDoN LIVE on PPV right now!

🇺🇸: https://t.co/fVjgrTiTeE

🌐: https://t.co/RLL4ZBJoGf pic.twitter.com/Ka0hMSopC7

— All Elite Wrestling (@AEW) May 29, 2023