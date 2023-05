O’Malley quiere pelear con Dvalishvili en el futuro

Después de que Aljamain Sterling defendiera su título de peso gallo contra Henry Cejudo, Sean O’Malley entró al octágono para enfrentarse a ‘Funkmaster’ y preparar su pelea. Una vez que O’Malley entró al ring, le entregó su chaqueta a Merab Dvalishvili para que la sostuviera, pero este terminó poniéndosela y quedándosela. Más tarde, ‘ Machine’ dijo que devolvería la chaqueta una vez que Sterling haya derrotado a O’Malley.

El hecho de que Dvalishvili haya tomado la chaqueta de O’Malley puede ser visto como una forma de desafiarlo y mostrar su confianza en sí mismo. En última instancia, todo esto contribuye a la emoción y el drama que rodea a las peleas de MMA y ayuda a aumentar la audiencia y el interés en el deporte.

Aunque O’Malley está listo para pelear contra Sterling en el evento principal de UFC 292 por el título de peso gallo, esta mini rivalidad con Dvalishvili podría llevar a una pelea en un futuro cercano.

Después del incidente de la chaqueta después de UFC 288, Sean O’Malley le disparó otra vez a Merab Dvalishvili llamándolo su chico de la chaqueta.

“Pensé que ese tipo era mi tipo de abrigo. Tuve un tipo de abrigo en la noche porque sabía que me iba a quitar la chaqueta, pero no lo dejaron entrar allí, así que pensé que Merab era el tipo de abrigo. Se lo tuve a Merab, así que ni siquiera puedo estar enojado con Merab. No creo que esté del todo ahí, así que no quiero ser un matón, pero sí, es un personaje divertido… Merab se quedará por mucho tiempo, lo creo, así que esa pelea va a suceder. a pesar de todo.”

Sean O’Malley (16-1 y un No Contest) viene de la mayor victoria de su carrera, ya que obtuvo una victoria por decisión sobre Petr Yan en octubre pasado. Antes de eso, tuvo el No Contest contra Pedro Munhoz, mientras que antes de eso, venció a Raulian Paiva, Kris Moutinho y Thomas Almeida.