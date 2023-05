Aunque Bryan Alvarez causó revuelo ayer al revelar que CM Punk no había accedido aún a estar en el estreno de AEW Collision, Fightful trajo noticias más positivas a posteriori para quienes esperan que “The Second City Savior” haga su “Second Coming” el próximo 17 de junio.

Y ahora, es Ryan Frederick quien suscribe lo publicado por Fightful, en The Board de F4WOnline.

«No puedo hablar por Bryan porque no sé qué información le dieron, y sin duda ha habido muchas informaciones distintas circulando con este tema. Sólo puedo decir que, en base a lo que me dijeron ayer a medianoche, Punk está listo para Collision, que firmó la cláusula de confidencialidad en relación a la trifulca de All Out (algo que se describió como necesario para que regresara pero también de difícil negociación, aunque él sabía que tenía que hacerlo y hay mucha gente a la que no quiere decepcionar) y otros documentos legales que también eran necesarios para regresar y que protegen a AEW en caso de otra mala situación. Hay una cosa que no diré porque no es importante, pero básicamente se trata de que está cooperando porque dice que ama AEW y quiere ayudar a que la compañía crezca y sabe lo que pasará si hay otro problema importante».