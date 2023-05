¿Está MJF entre esos talentos de AEW que todavía creen en CM Punk, o por el contrario puede adscribirse al “Team Elite”? Sea como fuere, MJF aparece en la primera imagen promocional que AEW y Warner Bros. Discovery compartieron para promocionar Collision.

Aunque según el más reciente Wrestling Observer Newsletter, la inclusión de MJF supuso un remiendo de última hora. Como CM Punk y AEW parece que vuelven a chocar, ahora por Ace Steel, se decidió no añadir la imagen del “Best in the World”, y a cambio, sustituirla por la de MJF.

No sabemos si, en caso de que CM Punk y AEW sigan distanciados, MJF también se dejaría ver habitualmente por Collision, pero el programa necesitará un aura de notoriedad a fin de no lucir como un nuevo Rampage. Por ahora, la venta de boletos para su estreno supone una clara evidencia.

► Orange Cassidy, ¿”workhorse” de Collision?

Pero más bien tendríamos que mirar hacia la figura que aparece junto a MJF en la imagen promocional de AEW Collision: Orange Cassidy.

Según PWInsider, no es casualidad que Cassidy venga compitiendo tan asiduamente en Dynamite. AEW pretendía que el Campeonato Internacional contase con todo el prestigio posible porque será parte muy importante de Collision cada sábado, si bien no exclusivo del nuevo show.

Estrenado en Forbidden Door —bajo la denominación de Campeonato del Atlántico—, donde PAC se coronó primer monarca, Orange Cassidy derrotó a “The Bastard” en el episodio de Dynamite del pasado 12 de octubre, y desde entonces, porta la correa. En marzo, fue renombrado Campeonato Internacional, desligándose de la cronología del Campeonato del Atlántico.

El “Freshly Squeezed” ya la ha defendido un total de 22 veces, y el miércoles en Dynamite veremos su vigesimotercera, yendo contra Kyle Fletcher. Si consigue retener, este domingo, durante Double or Nothing, veremos la defensa 23, cuando Cassidy la ponga sobre la mesa ante 20 contendientes en una “Blackjack Battle Royal”.