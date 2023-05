Así recuperó Chelsea Green su trabajo en WWE: “Hablé con Triple H y…”

La Superestrella WWE, Chelsea Green, fue una de las personas que quedaron sorprendidas cuando Vince McMahon la despidió en medio de la pandemia del coronavirus. Fue un momento muy difícil para ella, pero a pesar de eso, su relación con WWE siguió siendo buena.

De hecho, siguió entrenando lucha libre en el WWE Performance Center después de ser despedida, y la empresa se encargó de una cirugía a la que tuvo que someterse después de lesionarse entrenando y fracturarse uno de sus brazos. Todo esto ayudó a mantener una relación positiva entre ambas partes.

► Chelsea Green demostró valentía para pedirle que la recontrataran en WWE

Cuando Triple H asumió el cargo de Director de Contenido Creativo de WWE, Green fue quien se acercó a él para recuperar su puesto de trabajo. Esto fue revelado recientemente en una entrevista con Ryan Satin para su podcast “Out of Character“. Estas fueron sus declaraciones:

“Le envié un mensaje de texto a Triple H y le dije: ‘Quiero recuperar mi trabajo’. Él me respondió: ‘Está bien, llámame’. Me sorprendió. Quería volver a WWE. Mi historia no ha terminado. Durante esa llamada telefónica, él me dijo: ‘Me encantaría tenerte de vuelta. Solo dime cuándo es un buen momento para que comiences’.

“Al final del día, ¿por qué deberíamos avergonzarnos de pedir las cosas? Nunca lo entenderé. He pedido trabajar en WWE probablemente unas 100 veces y no me avergüenza decirlo en absoluto. Tengo el trabajo de mis sueños. Estoy haciendo exactamente lo que quiero.

“Puedo ayudar a mi familia a lograr lo que desean. Puedo alimentar a mis increíbles animales y vivir en Florida. ¿Por qué debería avergonzarme de haber tenido que pedir eso y de haberlo conseguido? Permíteme decirte que no tuve ningún problema en pedir trabajar en WWE, al igual que cuando pedí la oportunidad de estar en WWE Tough Enough.

“Y no tuve ningún problema en pedir mi primera prueba en 2014. Cuando no me la dieron, créeme, la pedí otras ocho veces hasta que finalmente me dieron esa bendita prueba”.