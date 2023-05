AEW Collision inicia con el pie izquierdo: Va mal la venta de boletos

No fue la explosión que Tony Khan, los fans y todo AEW esperaba. Lamentablemente, se ha conocido que la primera venta de boletos en la historia para los shows de AEW Collision, el nuevo programa televisivo de dos horas de AEW que se emitirá todos los sábados en TNT desde el sábado 17 de junio, no ha sido un éxito como se pronosticaba.

Warner Bros. Discovery y AEW anunciaron con bombos y platillos a AEW Collision el pasado 17 de mayo, y de inmediato se pusieron a la venta los boletos para los shows en varias ciudades de Canadá como lo son Toronto, Ontario, Hamilton, Ontario, Regina, Saskatchewan, Canadá, y Calgary, Alberta, Canadá, así como también en Newark, New Jersey, Estados Unidos.

► AEW Collision, en riesgo de “colisión”

Sin embargo, según reveló Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, la venta de boletos ha estado de capa caída. Estas fueron sus palabras:

“Déjame decirte que el entusiasmo por Collision es mínimo. Han puesto a la venta tres shows: Toronto, Hamilton y Newark. En Newark solo se han vendido alrededor de 3 mil 500 boletos, lo cual es… bastante bajo. No lo llamaría un desastre, pero para el mercado de Nueva York, es el día de apertura de venta de boletería más débil desde que comenzaron a ir allí.

“Toronto tuvo alrededor de mil 600 boletos vendidos, y eso fue el día antes del PPV Forbidden Door que se agotó instantáneamente. Toronto es un gran mercado. Además, he escuchado quejas de algunas personas en Toronto con respecto a la poca publicidad que se la ha dado allí, el hecho de que nadie lo supiera hasta el miércoles, fue toda una sorpresa sorpresa, todo eso no es bueno.

“Y en Hamilton, donde van un jueves a grabar el show del sábado, se han vendido menos de 600 boletos. Así que realmente son avances muy malos en la venta de boletos, lo cual no es una buena señal. AEW Collision no emociona. La gente no está hablando de ello. Los nombres que fueron anunciados y todo eso, no son suficientes”.

Habrá que esperar para ver si la venta de boletos mejora en las próximas horas. Sin duda, el hecho de que AEW no haya anunciado el regreso de CM Punk en el show de debut de AEW Collision ha afectado significativamente la percepción de los fanáticos hacia este programa.

Durante la semana pasada, surgieron rumores de que AEW iba a anunciar que el primer show de Collision se llevaría a cabo el sábado 17 de junio en el United Center en Chicago, Illinois, como un evento especial llamado “The Second Coming” (“La segunda venida”), en referencia al regreso de Punk por segunda vez.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación entre CM Punk y Tony Khan enfrenta nuevos problemas. Al parecer, Punk desea que su amigo y primer instructor de lucha libre, Ace Steel, regrese a trabajar como productor o agente de luchas tras bambalinas para Collision, pero Khan se opone a esta idea. Vale la pena recordar que Steel ayudó a Punk cuando tuvo un altercado tras bastidores en el PPV All Out 2022 con Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, y como consecuencia, fue despedido semanas después.