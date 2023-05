CM Punk y AEW, ¿de nuevo enfrentados?

Todo parecía encaminado a que Tony Khan hiciera los honores anoche y confirmara por fin la reaparición de CM Punk en el estreno de AEW Collision, programado para el 17 de junio, luego de que el “Best in the World” fuera borrado del comunicado inicial de Warner Bros. Discovery dando cuenta de su nueva apuesta televisiva.

Pero durante el anuncio del mandamás de la casa Élite, el nombre de CM Punk brilló por su ausencia.

A cambio, Khan dio cuenta de las fechas de grabación de Collision hasta el sexto programa, que veremos el 22 de julio. Y realmente, sin aportar nada nuevo sobre lo que ya sabíamos: la nueva apuesta televisiva de Warner Bros. Discovery tendrá una duración de dos horas cada sábado, en horario similar a Dynamite (8-10 pm ET).

► El fantasma del “work” sobrevuela de nuevo

Pero poco a poco, fue tomando fuerza el rumor de que la ausencia de CM Punk ayer en los anuncios hechos por WBD y AEW se debía a un nuevo conflicto entre la casa Élite y el veterano. Y según cuenta ahora Dave Meltzer en la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, Ace Steel podría suponer el objeto de conflicto.

Fightful reportó ayer que en el seno de AEW se había discutido semanas atrás la opción de recontratar a Steel, y siguiendo esta línea, Meltzer revela que cuando Punk supo que su buen amigo no podría volver a bastidores de AEW, por la negativa de Khan a tenerlo otra vez en los shows, las partes volvieron a distanciarse. Según varias fuentes, la metedura de pata definitiva de Punk, pues este, básicamente, trastocó el gran anuncio de Khan, que en teoría iba a ser el de su reaparición.

Y el hecho de que aún no hayan concretado dónde se celebrará la première de Collision evidenciaría lo expuesto. Originalmente, se dijo que el United Center de Chicago, pero Meltzer no descarta ahora el anuncio de otra sede, en base a los designios de Punk. Meltzer, seguidamente, confiesa no pillarle por sorpresa lo sucedido.

Cabe preguntarse aquí si no estamos ante una historia urdida por AEW para generar mayor expectación, tras tantos reportes que llevan hablando del retorno de Punk. Claro que, el pasado año, cuando asistimos a aquella trifulca en las postrimerías de All Out, también pensamos en un “work”.