Angela Hill critica los rankings de UFC

A pesar de haber peleado con alguien entre las 10 mejores, Angela Hill no apostará por entrar en la clasificación oficial de la UFC si sale victoriosa en su regreso.

La veterana del peso paja de la UFC y ex campeona de Invicta FC ha perdido la fe en el sistema oficial de la UFC para clasificar a las 15 mejores peleadoras de cada categoría de peso. Hill (15-12 MMA, 10-12 UFC), que lucha contra Mackenzie Dern en el evento principal del sábado de UFC Fight Night 224 en el UFC Apex, mantiene sus expectativas bajas en lo que respecta a la posibilidad de ser clasificada en la promoción.

“Los rankings son una m*erda”, dijo Hill a los periodistas en el día de los medios de comunicación del miércoles. “Los rankings siempre me han faltado al respeto. Cada vez que uno de ustedes dice: ‘Oh, vas a estar en el ranking. Oh, vas a estar entre los 10 primeros. Oh, vas a estar en el top 15 después de esta pelea.’ Eso no sucede. En todo caso, si peleo contra alguien que tiene un número a su nombre, no tendrá un número a su nombre después de que le gane. Así que no espero mucho de la clasificación“.

Hill llega al evento de la UFC del sábado con una racha de dos victorias consecutivas, tras derrotar a Lupita Godinez y Emily Ducote por decisión unánime en 2022. Ahora se enfrenta fácilmente a la grappler femenina más decorada en la lista de UFC con Dern (12-3 MMA, 7-3 UFC) y está muy ansiosa por el desafío.

“Hay muchas cosas que puedo hacer con la forma en que ella se adelanta, con la forma en que no le importa que su barbilla sea lanzada al aire”, explicó Hill. “Hay muchas áreas en las que creo que puedo sacar provecho, y no creo que ella tenga tantas oportunidades de sacar provecho de mis errores.

“Me he esforzado mucho por corregirlos, y no creo que ella haya corregido los suyos. Ella sólo ha estado tratando de hacer más jiu-jitsu. Así que, en todo caso, mi coeficiente intelectual de lucha y mi experiencia ahí dentro, enfrentándome a duras luchadoras durante toda mi carrera, me han preparado para esto”.