Ace Steel podría volver a AEW

Aunque dejó una interesante carrera sobre los rings, la generación actual de seguidores de lucha libre parece que recordarán a Ace Steel como el hombre que mordió a Kenny Omega. O tal vez como el hombre que endosó un sillazo en un ojo a Matt Jackson; si bien un mordisco siempre tiene más chispa.

Buen amigo de CM Punk, Steel estuvo muy involucrado en la infame trifulca de las postrimerías de All Out 2022, protagonizando él solito dichos ataques contra dos de los ex Campeones Mundiales de Tríos AEW. Y luego de determinarse que The Elite no inició aquel vergonzoso incidente, y que toda la culpa recayó sobre Punk y Steel, este fue despedido en octubre.

A posteriori, durante uno de sus combates de la serie con Death Triangle, The Elite quiso referenciar la sonada dentellada, entre varios dardos también dirigidos hacia Punk. Unos meses en los que todos veíamos improbable una reaparición de “The Second City Savior”, y en los que Jim Ross quiso reivindicar así el trabajo de Steel tras bambalinas.

«Es un tipo listo. Tiene mucho conocimiento del producto. Un tipo que tiene mano dura. Pienso que hizo un buen trabajo. No trabajé directamente mucho con él. Lo he visto en televisión y siempre fue amistoso y cercano. Lamento escuchar eso [la noticia de su despido] porque pienso que era un buen trabajador, hizo un buen trabajo allí. Era muy leal a CM Punk, no hay nada malo en ello, eran colegas. Supongo que CM Punk es el tipo que le consiguió el trabajo a Ace Steel. No sé cómo va todo esto. Odio ver que alguien pierde su trabajo, pierde su sueldo. Cuando estaba allí, parecía un buen valor para la empresa, pero como digo de nuevo, no trabajé directamente con él. No tuve ningún problema con él. El fondo del asunto es que otro tipo perdió su trabajo. Eso es lo lamentable […]»

► AEW Collision, ¿una vía para Ace Steel?

Pero ya ven, la de vueltas que da la vida en apenas medio año, hoy se ha confirmado el estreno de AEW Collision para el 17 de junio, y CM Punk será su principal figura, pese a los intentos de Warner Bros. Discovery por guardar el secreto, que bien podría desvelarse esta noche durante Dynamite.

Y coincidiendo con dicho anuncio, ahora Fightful reporta que en AEW se habló hace algunas semanas de la recontratación de Ace Steel, si bien el medio no confirma la vuelta del veterano, pero sí que respondería a CM Punk.

En los días inmediatamente posteriores a All Out 2022 se habló de una potencial renuncia de Punk si Steel era despedido, considerando la cercanía entre ambos. Sin embargo, finalmente AEW hizo tal depuración de responsabilidades con Steel y Punk no abandonó la casa Élite.

Tal vez como requisito para su retorno, Punk haya demandado la reincorporación de Steel, y gracias a Collision el otrora compañero de dupla del “Best in the World” contaría con un escenario de trabajo propicio, sin tener que preocuparse de morder otra vez a Kenny Omega o lanzarle una silla en un ojo a Matt Jackson, quienes seguirán teniendo en Dynamite su lugar de trabajo regular.