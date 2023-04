Importantes avances en las informaciones que conocemos sobre CM Punk y su estatus en AEW han llegado hoy vía Wrestling Observer Newsletter.

Según Dave Meltzer, y como ya apuntó Andrew Zarian la semana pasada, el nuevo programa televisivo de AEW, presumiblemente denominado “Collision”, se estrenaría el 17 de junio, sábado. Y allí, Punk tiene previsto hacer su retorno, que parece lleva semanas cocinándose y ha supuesto condición sine qua non por parte de Warner Bros. Discovery para concederle nuevo espacio en su parrilla a la casa Élite.

► La nueva semana de AEW

Pero lo reportado por Meltzer en su boletín no queda ahí. La parte más surrealista llega cuando el editor confirma que, efectivamente, este AEW Collision servirá de dique de contención entre CM Punk y The Elite, en pos de evitar coincidencias en vestidores.

Y que mientras el “Best in the World” y FTR serán las principales estrellas técnicas los sábados, el “eje de los aliados” permanecerá en la franja de los miércoles.

«The Elite y BCC [Blackpool Combat Club] seguirán siendo las mayores atracciones del show Dynamite de los miércoles».

¿Significa esto que no volveremos a ver otra vez a Punk en Dynamite? Cuanto menos, hasta un tiempo prudencial, parece que no. Recordemos que, por ahora, The Young Bucks se niegan a trabajar con Punk. Chris Jericho sí, y se comenta la posibilidad de ejercer de primer rival de “The Second City Savior” en su vuelta, cual test para el futuro.

Cuestionable, cree un servidor, que de verdad WBD pusiera el requisito de tener a Punk para sacar adelante Collision, pues arrojaría una sensación de escasa fe hacia el producto de AEW. Las cifras de audiencia de Dynamite y Rampage son poco alentadoras por su escaso crecimiento en los últimos dos años, y Punk no consiguió cambiar tal dinámica.