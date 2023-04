Dax Harwood anuncia el final de su podcast, FTR

Si Dax Harwood ha estado tanto en primera plana en los últimos meses no ha sido únicamente por sus hazañas en los encordados sino por todo lo que ha estado hablando en su podcast, FTR, en especial, por sus declaraciones en torno a CM Punk. Ha habido muchas polémicas pero él siempre las ha capeado bien con una estrategia sencilla: contar su verdad. Dicho esto, el programa no va a continuar, según él mismo anuncia en el episodio final del mismo.

> Adiós al podcast FTR

“Cuando comenzamos este podcast, solo queríamos hacer buena lucha libre. Estaba deseando, y todavía lo hago y lo hice, traer mis pensamientos sobre psicología, acción en el ring, lo que pensé que era buena lucha libre, mi amor por Bret Hart, y analizar algunas de las cosas que habíamos hecho en nuestra carrera y algunos de nuestros momentos más importantes. Sabía que probablemente molestaríamos algunas personas. Sé que puedo. Lo único por lo que debo disculparme es por cómo los periodistas y los nuevos sitios tomaron una parte de algo que dije e hicieron que pareciera que era un ser humano tan malo.

“Quiero disculparme, no solo con mis fans, quiero disculparme con las personas que no les caí bien y los fanáticos de, por ejemplo, los Young Bucks, los fanáticos de Kenny Omega, los fanáticos de MJF o cualquier otra persona a la que haya molestado. Quiero disculparme con ellos porque nunca quise que me odiaran tanto que dirían algunas de las cosas que me dijeron. Al entrar en este podcast, nunca pensé que eso sucedería. Odio que sucediera. Pensé que era mucho más fuerte mentalmente de lo que soy, pero admito que no lo soy. No creo que pueda manejar algunas de las cosas que se dijeron, y tampoco quiero que mi hija lea algunas de las cosas que me dijeron. En última instancia, todos queríamos ser buenos para la lucha libre, y no creo que, por mucho que lo intentáramos, el podcast reflejara eso“.

Ambos anfitriones aclaran que no ha habido presiones de AEW ni Tony Khan para tomar esta decisión. Harwood además lee el mensaje que recibió de su amigo Cash Wheeler:

“‘Eso apesta. Lo siento, hermano. Quiero que sepas que la historia va a recordar esto de manera muy diferente cuando todo esté dicho y hecho. Para cuando estemos jubilados, la verdad saldrá a la luz y serás uno de los que la gente respeta por ser realmente transparente y honesto. Además de eso, tienes más integridad que casi cualquier otra persona en la lucha libre y eres uno de los pocos que no tiene miedo de decir la verdad sin esconderse detrás de una fuente’. Eso significó más para mí que casi cualquier otra cosa que hayamos tenido en nuestra amistad de diez años. Yo, en su defecto, he defendido lo que creo, y en su defecto, digo mi verdad. Nunca, señaló o destacó a una persona y habló mi*rda de ella, excepto Road Dogg. Siento que se lo debía. Probablemente no debería haber dicho una palabra, pero no es así como opero. Tuve la oportunidad de derramar mi corazón en cómo me hizo sentir, cómo me hizo sentir tan pequeño. Aparte de eso, nunca hablé mal de nadie con quien trabajé.

“Muchas veces, hacer lo correcto no se percibe como hacer lo correcto. A veces, lo que percibimos como lo correcto, no es lo correcto. Seguimos esa línea, la seguimos demasiado. En detrimento de la lucha libre, los fanáticos de la lucha libre, los compañeros de trabajo, las personas que solían ser mis compañeros de trabajo, las personas a las que respeto y amo. Cash no estaba contento cuando dije que CM Punk era mi amigo y quería luchar contra él. Cashno estaba contento . No quiero eso. Es mi amigo. Él no se merece eso, yo no merezco eso, Punk no se merece eso. Todo fue por mi culpa“.

