En IMPACT Rebellion 2023, Deonna Purrazzo ganó el vacante Campeonato Mundial Knockouts que Mickie James tuvo que dejar vacante por lesión venciendo a Jordynne Grace. Qué va a pasar ahora con la Hardcore Country es una incógnita pero cualquiera diría que cuando vuelva va a intentar recuperar el título. Aunque de momento no se sabe cuando eso va a ser posible. Mientras tanto, The Virtuosa estuvo hablando de ella recientemente con Joel Pearl en In The Weeds.

> Deonna Purrazzo se acuerda de Mickie James

“Fue entonces cuando Jordynne y yo nos enteramos [de que James renunciaría al título, cuando lo hizo el resto del mundo] Estábamos esperando como el resto del mundo para saber cuál iba a ser ese combate [en el PPV]. Hubo un poco de incertidumbre antes del anuncio de Mickie. Y luego solo tener el viernes y el sábado para preparar el combate, sabiendo que existe este presión sobre nosotras y queremos superarnos a nosotras mismas. Queremos hacerlo mejor. Jordynne quiere ganar, pero yo quiero ganar, y todas esas cosas.

“Fue interesante de ver y, por supuesto, con Mickie, fue muy dramático. Ese fue su momento y lo tomó y no sabemos qué sigue para Mickie. De alguna manera lo dejó abierto, dejó el cinturón en el ring y dijo: ‘Ahora es tu momento’. Todos estamos muy interesados, yo misma, Jordynne, el mundo de IMPACT Wrestling está emocionado de saber qué significó eso para Mickie James y qué significa eso para su futuro. Ella nunca perdió el Campeonato Mundial Knockouts. ¿Eso significa que luchará contra mí? ¿Es ella la primera que quiere desafiarme? No lo sé. Hay mucha incertidumbre”.

