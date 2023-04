Deonna Purrazzo habla de su relación con Jordynne Grace dentro y fuera del ring en una reciente entrevista con Jeremy Lambert y Joel Pearl en In The Weeds tras haberla derrotado para convertirse en la nueva Campeona Mundial Knockouts en IMPACT Wrestling en Rebellion 2023. El título estaba vacante por la lesión de Mickie James.

“Jordynne es la oponente más dura con la que he estado en el ring. Te preparas mentalmente para [una lucha contundente] un poco antes de entrar al ring, pero ese primer antebrazo o ese primer golpe es como ‘Guau, allá vamos’. Lo siento [el lunes por la mañana].

“Siempre es divertido. Han pasado tres años desde que Jordynne y yo compartimos el ring. En ese tiempo, creo que creció la expectativa de lo que significaría cuando finalmente pudiéramos desafiarnos nuevamente. Fuimos un rivalidad pandémica. Nunca hubo fanáticos allí. Volver a hacerlo en Rebellion, uno de nuestros pay-per-views más grandes del año, en Toronto, con la arena al completo, luchando por el Campeonato Mundial Knockouts, solo se sumó a la presión que sentimos. Ambas hablamos sobre eso antes como: ‘Hay expectativas’, y queríamos cumplir con esas expectativas, y creo que lo hicimos.

“Hay respeto mutuo en el ring por lo que ambas hacemos. Crecimos juntas en la lucha libre, básicamente, en todo el noreste, estábamos juntas. Estando en IMPACT, ella fue una de las primeras personas en darme la bienvenida y acogerme, y honestamente, es una de mis mejores amigas ahora. Existe ese respeto dentro y fuera del ring. Eso es lo que lo hace aún más especial cuando tienes ese vínculo, y puedes mostrarle al mundo ese vínculo en la pantalla y pueden golpearse unas a otras y está bien. Cuando sacas lo mejor de cada una, eso es lo que lo hace especial. Eso es exactamente lo que Jordynne Grace y yo tenemos juntas”.

The is nothing impossible to SHE who will try. ✨ #Virtuosa 👁️ pic.twitter.com/yXFKZBsCaC

— The Virtuosa (@DeonnaPurrazzo) April 18, 2023