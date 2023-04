Big E se realiza la prueba de un año: ¿cómo está?

“Todavía no hemos recibido los chequeos de un año. A principios de abril, durante esa primera semana, obtendremos otro conjunto de escaneos […] debemos asegurarnos de que la C1 esté completamente osificada, de que es todo hueso , y está en la mejor forma posible. El plan es obtener más escaneos en la primera semana de abril, hacer que los médicos los revisen y tomar una decisión a partir de ahí […]”. Esto decía Big E finalizando marzo.

> Big E se realiza la prueba de un año

Mediando abril, tenemos una nueva actualización después de que la Superestrella de la WWE se realizara las mencionadas pruebas de un año y compartiera novedades mientras hablaba con Battle y Eli en Battleground, durante las cuales da a entender que pretende volver al ring todas las noches como antes de lesionarse:

“Es solo una fractura complicada. Rompí mi C1 y C2 en dos lugares, una fractura de Jefferson es como se llama. Solo toma un poco más de tiempo para sanar. Acabamos de hacer los escaneos de un año después de WrestleMania, fue un poco más tarde debido a WrestleMania. Tenemos que sentarnos con los médicos en algún momento y averiguar cuál es el siguiente paso.

“Desde mi perspectiva, me siento muy bien, no tengo problemas de función, no tengo problemas de dolor, he estado en el gimnasio desde dos semanas después de que me rompí el cuello. Me siento muy bien. Obviamente, tu cuello tiene que estar en cierta condición para lidiar con los rigores de estar en el ring todas las noches”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Big E en WWE?