Big E admite que su reinado no fue el mejor

Big E ha estado fuera de acción desde hace más de un año, cuando sufrió una fractura en el cuello, y actualmente está en proceso de recuperación. En una actualización de su estado de salud, se pudo concer de que eventualmente volverá a luchar, pero aún necesita que sus vértebras sanen por completo y no existe ningún apuro en hacer que vuelva a competir en un ring. Tampoco estuvo en WrestleMania 39, cuando se especulaba con una posible reunión de The New Day en el escenario grande.

► Reinado de Big E como Campeón WWE duró solo 110 días

Big E tuvo que superar muchos obstáculos a lo largo de su carrera y eventualmente llegó a la cima de la montaña al convertirse en el Campeón WWE después de cobrar su contrato de Money in the Bank con Bobby Lashley, pero lamentablemente no duró mucho su reinado, y muchos dentro del Universo WWE lo sintieron como desperdiciado ,luego de que perdiera el título solo 110 días después ante Brock Lesnar en el evento premium en vivo WWE Day 1 en un Fatal 5-way.

Durante una entrevista reciente con PopCulture, Big E habló sobre su reinado como Campeón WWE, y admitió que sentía que se podría haber hecho mucho más siendo Campeón. De todos modos, sigue agradecido por las oportunidades que se le brindan.

“Fue una gran experiencia de aprendizaje para mí. Fue una de esas cosas en las que sabes, si te soy sincero, quería más. No sentí que tuve el mejor reinado. Siento que quedaba mucha carne en el hueso, mucho más de lo que podríamos haber hecho allí, así que sí, para mí, fui muy afortunado y muy bendecido por tener esa oportunidad y también muy agradecido por ello. Sentí que estaba orgulloso de mí mismo en eso, las demandas con ese título son reales.”

Big E aún no ha recibido el alta médica para competir, por lo que en este punto resulta difícil establecer una fecha de regreso al ring. En todo caso, el ex Campeón WWE luce tranquilo y paciente y aguardará cuando sea el momento preciso de sorprender a sus fanáticos con su vuelta.