Big E da nueva actualización de su rehabilitación

Tenemos novedades sobre cómo se encuentra Big E -gracias a declaraciones suyas en Busted Open Radio– cuando ha pasado más de un año desde su lesión en el SmackDown del 11 de marzo de 2022. Nunca hemos dejado de actualizar sobre la situación del luchador de la WWE en Súper Luchas. Unos días atrás nos enteramos de que la compañía estaba valorando realizar una reunión del New Day en WrestleMania 39.

> Big E da nueva actualización

“Todavía no hemos recibido los chequeos de un año. De hecho, lo haremos cuando regresemos a casa después de WrestleMania. A principios de abril, durante esa primera semana, obtendremos otro conjunto de escaneos. En este momento, el problema era, la idea era que después de tres meses debería estar listo, pero debido a la naturaleza de mi fractura, me rompí mi C1 en dos lugares, y es una fractura de Jefferson. A veces, desafortunadamente con esa lesión, afortunadamente no hay desplazamiento, así que no necesitábamos cirugía y todos los huesos todavía estaban en su lugar para que con suerte sanaran juntos correctamente. Pero aún no se está osificando, no se está convirtiendo completamente en hueso.

“Para lidiar con los rigores de los golpes y hacer lo que hacemos todas las noches, debemos asegurarnos de que la C1 esté completamente osificada, de que es todo hueso , y está en la mejor forma posible. El plan es obtener más escaneos en la primera semana de abril, hacer que los médicos los revisen y tomar una decisión a partir de ahí. La C1 es un hueso importante y quiero tomar la mejor decisión en cuanto a mi salud. No quiero apresurarme. Estuve en rehabilitación durante nueve meses, trabajando en fuerza y rango de movimiento y todo eso ha sido genial. En eso estamos ahora. Obtendremos los escaneos y seguiremos adelante”.

¿Tienes ganas de que Big E vuelva a WWE?