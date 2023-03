¿Qué planes hay para Big E en WrestleMania 39?

Big E ha estado fuera de acción desde el 11 de marzo del año pasado, cuando sufrió una fractura en el cuello, y actualmente está en proceso de recuperación. En una actualización de su estado de salud, se pudo concer de que eventualmente volverá a luchar, pero aún necesita que sus vértebras sanen por completo y no existe ningún apuro en hacer que vuelva a competir en un ring. Mientras tanto, las especulaciones sobre un eventual regreso continúan, mientras que a Ridge Holland lo han amenazado de muerte por esta situación.

► Habían planes para una reunión de The New Day en WrestleMania 39

El reciente Wrestling Observer Newsletter informó que WWE estaba haciendo planes para una reunión de The New Day en WrestleMania 39. A pesar de que Big E y Kofi Kingston se encuentran lesionados, aún no se descarta la presencia del trío en el show de shows este 1 y 2 de abril.

“No creo que salga nada de esto o si la lesión de Kingston cambia esto, pero habíamos oído hablar de una idea para que E estuviera en WrestleMania y los tres saldrían juntos si eso fuera lo correcto. y si E pudiera volver pronto.”

Habrá que ver si WWE sigue adelante con los planes para The New Day en WrestleMania, pero solo Xavier Woods está saludable en este momento, así que una participación en el ring es bastante improbable. Es posible que dependan de cómo esté la movilidad de Kofi Kingston especialmente (Big E no tiene problemas en ese sentido) para determinar si el carismático grupo hace o no una aparición en el evento.