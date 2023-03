Burns pide que FBI investigue al juez Joel Ortrega

Gilbert Burns está harto. El aspirante número 5 del peso welter quiere que el FBI intervenga en el arbitraje de las MMA después de las extravagantes puntuaciones que se dieron en el evento principal del UFC San Antonio el pasado fin de semana en Texas.

El juez Joel Ojeda puntuó los tres últimos asaltos a favor de Marlon Vera, en claro contraste con las puntuaciones de Sal D’Amato y Chris Lee. El presidente de la UFC, Dana White, calificó la puntuación de “bastante aterradora”.

“Creo que este juez necesita ser investigado“, dijo Burns a TMZ Sports. “Necesitamos al FBI sobre este juez. Porque esos jueces pueden estar trabajando con la compañía de apuestas, consiguiendo que una tercera persona apueste. Simplemente creo que no es real, creo que esos tipos están siendo sucios y tal vez tratan de sacar dinero de esto. Chito es mi chico y quiero que gane, pero no hay manera de que ganara esa pelea. Está claro para cualquiera. ¿Qué le pasa a ese juez? No es la primera vez. Lo que me molesta es que no se detiene. Tenemos que hacer algo o no sé, nada cambia“.

Quizá cuando los federales terminen de perseguir a Fedor puedan preocuparse de Ojeda. La UFC no es ajena a los escándalos de apuestas, ni a la implicación del FBI. El ex peleador de la UFC James Krause estaba supuestamente confabulado con una empresa de apuestas en el extranjero y fue destituido tras las acusaciones de manipulación de peleas que salieron a la luz a finales del año pasado. Aquel incidente provocó cambios en toda la industria, empezando por la propia UFC y sus atletas.