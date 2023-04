La estampa reportada por varios medios en los últimos días acerca de que el presumible tercer show televisivo de AEW servirá para darle exposición a CM Punk bajo su nueva etapa y separarlo así de The Elite sigue resultando tan cómica como un tanto absurda.

Principalmente, porque si Tony Khan y Cía quieren que este nuevo programa —cuyo nombre sería AEW Collision— obtenga buenos datos de audiencia, deberá contar en algún momento con todas sus principales figuras. Y asimismo, The Elite no serían los únicos que guardan poca estima hacia Punk dentro del vestidor de AEW.

Pero sea Punk o no beneficiado por el estreno de Collision, lo que sí parece claro es que AEW prepara el regreso del “Best in the World”. Según informó Sean Ross Sapp de Fightful la semana pasada, incluso habría una fecha prevista para la reaparición del año: episodio de Dynamite del 21 de junio, a celebrarse en Chicago.

► WBD cree en CM Punk

Recién salido del horno, hoy el Wrestling Observer Newsletter nos ofrece novedades que atañen a CM Punk y el devenir televisivo de AEW, coincidentes con las ofrecidas por Andrew Zarian días atrás.

«Según están las cosas ahora mismo, el retorno de CM Punk está programado para un show el 17 de junio en el United Center en Chicago, y siendo un show en un sábado por la noche, seguramente sea el debut del nuevo show televisivo. «La construcción está programada y seguramente se anunciará muy pronto, cuando el acuerdo de Punk y el acuerdo televisivo se cierren. Obviamente, con la construcción ya preparada, el acuerdo televisivo tiene que cerrarse o deben estar casi seguros de ello. «La decisión acerca del retorno de Punk se hizo varias semanas atrás, aunque hubo un imprevisto hace dos semanas que evidentemente se solucionó. Obviamente, siendo en el United Center, el show se promocionará mucho y tendrá un nombre concreto, que evidentemente ya se ha decidido. «CM Punk fue extremadamente importante para que AEW obtuviera un nuevo show con WBD los sábados, con algunos que dicen que el acuerdo dependía de su retorno».

Después de todo, y a pesar del empeño de Eric Bischoff, CM Punk aún mantiene el aval de su condición de figura taquillera. Si hablamos de boletos, no hay discusión. Pero si hablamos de ratings, Punk deberá demostrar que ni AEW ni WBD se equivocaron.