¿CM Punk enfrentará a Chris Jericho en su regreso?

Sólo por escuchar cómo CM Punk llama otra vez “Bon Jovi” a Chris Jericho, recordando la rivalidad que mantuvieron en WWE allá por 2012, merecería la pena una continuación de las hostilidades dentro de AEW. Y aunque reportes no muy lejanos señalaban lo contrario, hoy parece posible.

Recordarán que tras el altercado en las postrimerías de All Out 2022, Jericho pareció poner tierra de por medio con Punk, asegurando incluso al resto del elenco que el “Best in the World” no volvería.

Pero Punk quiere volver. Habría tragado buena parte de su orgullo en pos de hacer negocios, mostrándose incluso dispuesto a trabajar con The Elite. De hecho, se habla incluso de una fecha para su reaparición: episodio de AEW Dynamite del 21 de junio, a celebrarse desde Chicago.

Vía Twitter, la semana pasada Jericho quiso sugerir que el hacha de guerra no estaba aún enterrada, y que su predisposición a trabajar con todo el mundo excluía a Punk.

► Jericho, un test de AEW para Punk

Esta semana, tenemos interesantes actualizaciones sobre la situación. Por una parte, Andrew Zarian vía Wrestling Observer Live, quien tras mencionar la negativa de The Young Bucks a compartir ring con Punk, revela lo siguiente.

«Según me lo dijeron, el plan será probablemente Punk y Jericho de alguna manera. No sé si FTR o la Jericho Society estarán involucrados.

Por otra, Dave Meltzer vía “Daily Update” de F4WOnline.

«La reunión que se señaló el viernes programada con Chris Jericho, CM Punk, FTR y Tony Khan no ha tenido lugar todavía».

Emparejar a Jericho con Punk luce cual test para el chicagüense por parte de AEW. Si Punk mostrase buena actitud y profesionalismo, seguramente otros talentos “All Elite” tendrían menos reparos hacia “The Second City Savior”. Recordemos que el próximo 27 de agosto llega All In y Tony Khan deberá presentar un gran cartel. Este presumible Jericho vs. Punk sería un combate propicio para el evento.