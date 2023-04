CM Punk está dispuesto a trabajar con The Elite

Aún restan más de cuatro meses hasta que tenga lugar AEW All In, pero los boletos para este evento saldrán a la venta el 5 de mayo y Tony Khan quiere hacer historia en las islas británicas con el debut de su empresa por aquellos lares.

Algunos, entre los que un servidor se encuentra, creen que la presencia de CM Punk podría suponer un gran espaldarazo a la hora de ocupar todos las localidades posibles del Wembley Stadium. Así, por si hacía falta una excusa, el nombre del veterano gladiador vuelve a estar muy en boga.

Sobre todo, después de las siguientes palabras de Dax Harwood.

«CM Punk y FTR contra Elite. Tiene que ser eso, ¿verdad? Si quieres vender 50.000 entradas y llevar esta empresa al siguiente nivel, eso es todo, ese soy yo soñando. Ese es el combate soñado. Esa lucha de seis hombres en el estadio de Wembley podría ayudar a llevar a AEW al siguiente nivel».

No es la primera vez que Harwood promueve que Punk y The Elite firmen la pipa de la paz. Partes que, por si han vivido en una cueva durante los últimos siete meses, se distanciaron tras el incidente ocurrido durante las postrimerías de All Out 2022.

Y hoy día, ya no luce descabellada una reaparición de Punk en AEW. El propio “Best in the World” ha admitido extrañar a los fans, mientras Jim Ross prevé que lo veremos de vuelta bajo los focos de la casa Élite. Todo, aunque en febrero supiéramos de la inexistencia de un acercamiento entre Punk y The Elite y de la poca sintonía que el chicagüense tiene con otros luchadores, recordando, por ejemplo, cómo fue tildado de “cáncer” por Chris Jericho.

► AEW Collision, ¿refugio para CM Punk?

Hoy, Fightful ofrece una interesante actualización sobre el estatus de Punk. No, no confirma el inminente regreso del ex Campeón Mundial AEW, pero nos sirve de nueva fotografía a la hora de hacernos mejor idea de su posible devenir.

«Hemos sabido que Punk ha comunicado varias veces a AEW que quiere volver. «Select pudo saber que Punk ha expuesto varios escenarios en los que retornaría. Entre ellos, se incluye la voluntad de trabajar con Kenny Omega y The Young Bucks. Sin embargo, hemos escuchado que al menos en los últimos meses, Omega y Bucks no parecían proclives a hacerlo, por obvias razones. «Punk también ha expresado su voluntad de regresar a trabajar para All Elite Wrestling y mantenerse completamente separado de The Elite. Algunos talentos creen que el rumorado nuevo show de AEW del sábado podría usarse para facilitar eso. «Nos han contado que Punk está abierto a trabajar en otros lugares, aunque no estamos seguros si eso significa que bajo el paraguas de AEW, como Ring of Honor, o significa que en WWE y NJPW».

Recordemos que bajo la presumible denominación de AEW Collision, se espera que en breve Tony Khan y Cía anuncien nuevo programa televisivo, que se situaría en la franja de los sábados por la tarde y podría durar dos horas.

No obstante, emplear este show como particular refugio de Punk se antoja un tanto absurdo, porque en algún momento, si AEW quiere impulsar el que sería su tercer show en Warner Bros. Discovery, la presencia de The Elite se hará necesaria; quienes, recordemos, también ejercen de vicepresidentes ejecutivos.