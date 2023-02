Puede que otros temas ganaran protagonismo durante los últimos cinco meses, pero regularmente, de una manera u otra, el conflicto CM Punk vs. The Elite (o más bien, medio vestidor de AEW) se ha mantenido en boga. Bien sea por los “sutiles” dardos de Kenny Omega, The Young Bucks y Tony Khan en Dynamite, por unas declaraciones de Dax Harwood o por publicaciones de Punk, este tema sólo dejará de estarlo cuando se resuelva.

Y en las últimas horas recobra fuerza tras la valoración al respecto de Cody Rhodes, durante su reciente entrevista con Ariel Helwani.

«[…] Creo que lo que construimos se dañó. No echo la culpa a nadie […] Simplemente odié ver eso […] Espero que la gente el objetivo primerizo, porque hicimos aquello. Si traes a gente que no sabe de ese objetivo, entonces pueden pasar cosas así. No digo que [Punk] no supiera de ese objetivo ni nada por el estilo, pero todo me decepcionó […]

«No estoy enfadado con Punk. No estoy enfadado con Matt, Nick, Kenny ni Tony. Me decepcionó cuando lo vi. Eso no es lo que yo concebí. El espíritu de All In. Si pierdes ese espíritu, estás perdido. Creo que el espíritu se perdió en ese momento. No significa que no pueda volver, pero fue una decepción».