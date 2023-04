Błachowicz abierto a pelear con Adesanya y Pereira

Los retadores potenciales ya están emergiendo de las alas tras el regreso de Israel Adesanya al trono de peso mediano.

El sábado 8 de abril, “The Last Stylebender” se vengó de su única derrota en el peso mediano en el pay-per-view de UFC 287 al noquear a Alex Pereira.

Si bien algunos han apuntado a una posible trilogía con “Poatan” debido a su nivel de puntaje de cabeza a cabeza en MMA, Adesanya expresó su deseo de pararse frente a una cara por primera vez la próxima vez.

Aunque el contendiente de peso mediano #6 clasificado Dricus Du Plessis marca una opción en ese sentido, el neozelandés nacido en Nigeria también fue llamado por el ex campeón de peso semicompleto de UFC Jan Błachowicz, quien le dio a Adesanya su primera derrota en artes marciales mixtas en marzo de 2021.

Durante una entrevista reciente con Peter Carroll en el canal de YouTube de Ariel Helwani, Błachowicz reiteró su deseo de bajar a 185 libras por primera vez y volver a correr con el bicampeón recién coronado.

Y el ex capo del peso semicompleto desestimó a aquellos que han cuestionado su capacidad para hacer el peso más bajo, afirmando que necesitaría tan solo tres meses para estar en forma para pelear en el peso mediano.

“(Yo) nunca (peleé en el peso mediano)… La gente necesita creer un poco más en mí. Si a UFC le gustaría hacer esta pelea, lo haré sin problema. Sé cómo hacerlo. Será una gran motivación para mí vencerlo en otra (categoría de peso). ¿Por qué no? Estoy listo para hacerlo… Encontraré la manera de hacerlo”. , y sentirse en muy buena forma.

“Por supuesto, necesito un poco más de tiempo. Me tienen que dar como tres o cuatro meses. 205 (libras) es fácil para mí, tres semanas, así (chasquea los dedos). Pero ’85, sí, tres meses seguro”.

Si UFC decide sobre otros planes para la primera defensa del segundo reinado de peso mediano de Adesanya, parece que Błachowicz también estaría contento de dar la bienvenida a la otra mitad del evento principal de UFC 287 al peso semicompleto si se confirma ese movimiento.

“(Pereira) es un tipo grande. Entonces, veremos cómo lo hará en 205. Esto es algo que también me gustaría ver, porque es muy grande. Tiene poder de golpe de nocaut. (Pero) nadie sabe lo bueno que es en el suelo. Veremos si alguien lo derriba, cómo se verá. .

“Veremos qué va a hacer. Tal vez quiera quedarse en esta categoría (peso mediano) e intentar recuperar el cinturón. No pienso en él en este momento, pero creo que sí, ¿por qué no (pelearlo)? Me gustan los desafíos (y) él es un desafío muy grande. Esta pelea también será muy grande, muy grande. Entonces, ¿por qué no? Pero veremos cuál será su próximo movimiento“.