Con cada información que vamos conociendo parece más lejos el retorno de CM Punk a AEW. Todavía tiene contrato hasta el año que viene pero hemos sabido que la compañía está buscando la manera de rescindirlo. No quieren que vaya a WWE, pero esa posibilidad tampoco parece cercana. Probablemente a muchos se les ha pasado por la cabeza la opción de que el «Best in the World» no vuelva a la lucha libre. De momento, el vestidor All Elite no quiere que vuelva con ellos; no todos, pero sí el colectivo.

► Chris Jericho le habría dicho «cáncer» a CM Punk

Es más, ya hemos sabido que un luchador tan importante en la empresa como Chris Jericho, el Campeón Mundial ROH, y uno de los que están en la misma desde sus inicios, se negaría a trabajar con él. Pero la cosa va más allá. De acuerdo a nuestros compañeros de Fightful, Jericho le habría llamado «cáncer» a Punk en su cara. Le habría dicho que es un cáncer para el vestuario y que ha sido perjudicial para AEW. Esto según varias fuentes. El de Chicago le habría contestado que no era asunto suyo y que se fuera.

Quienes llevamos tiempo en la lucha libre sabemos que se han solucionado problemas más crudos, no en All Elite Wrestling, pues esta es la polémica más grave hasta ahora, pero sí en otras organizaciones. Así que no vamos a descartar todavía la posibilidad de que todo se acabe reconduciendo. La verdad es que eso sería lo mejor para todas las partes. Como diría Triple H, «es lo mejor para los negocios». No la polémica, no toda la publicidad es buena, y esta no lo está siendo, pero si logran dejarla en el pasado, aún puede haber mucho bueno por venir.

